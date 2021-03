Coronavirus: Basilicata in bilico tra zona Rossa e Arancione. Speranza sta verificando! Ecco le ultime notizie

Dopo due settimane, la Basilicata potrebbe uscire dalla zona rossa?

Situazione in bilico per la Basilicata che potrebbe vedere confermata la zona rossa con l’entrata in vigore del nuovo decreto legge del Premier Draghi oppure retrocedere in zona arancione vedendo così allentate alcune restrizioni.

Per il Governo infatti il sistema dell’Italia a colori non dovrebbe cambiare, ma potrebbero arrivare novità sul sistema di classificazione per le singole regioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, è in corso una verifica sui dati della Basilicata.

È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

Nel frattempo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo.

Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa.a

