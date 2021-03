Atti incivili a Matera: questa zona piena di escrementi di cane! La denuncia

“La cacca del tuo cane la devi raccogliere anche nelle aiuole“.

Con queste parole esordisce una cittadina materana denunciando una situazione non molto decorosa per la bellissima Matera.

Ecco cosa scrive:

“È una vergogna dappertutto cacche di cani lasciate dai loro ‘padroni bestie’.

In Via Mattei ho già filmato qualcuno e al secondo filmato mi recherò dalle autorità competenti.

Signor sindaco Domenico Bennardi prenda seri provvedimenti per piacere.

Metta telecamere per sanzionare anche quest’altra categoria di incivili, come ha fatto per l’immondizia.

Vergognatevi cittadini della Capitale!”.

Giungono segnalazione di situazioni simili anche a Via fratelli Rosselli dove nonostante nelle aiuole sia vietato sguinzagliare cani e ci siano cartelli ben visibili di divieto, l’inciviltà sembra continuare a regnare.

Ecco alcune foto della cittadina che ha chiesto l’intervento del Sindaco Bennardi.

