Coronavirus Basilicata, è Boom: 429 nuovi positivi, 106 solo a Matera! Ecco i dati completi

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 28 DICEMBRE 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 27 dicembre 2021

Tamponi molecolari totali 510.347

Tamponi molecolari totali negativi 472.806

Persone testate 260.719

Test antigenici totali 27.715

Tamponi molecolari di giornata 2.494

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI 464

Tamponi molecolari negativi 2.030

RICOVERATI 51

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive 13

Pneumologia 11

Medicina d’Urgenza 0

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive 20

Pneumologia 6

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 1

GUARITI TOTALI DI GIORNATA 29

DECESSI ODIERNI TOTALI 2

Deceduti residenti in Regione Basilicata 2

Bernalda

Lagonegro

POSITIVI TOTALI 464

Positivi residenti 429

2 Abriola

12 Acerenza (n.2 domiciliati a Rionero in Vulture)

3 Atella

3 Avigliano

1 Balvano

2 Baragiano

3 Barile

1 Bella (n.1 domiciliato in Emilia Romagna)

4 Bernalda

2 Calvello

2 Castronuovo sant’Andrea

3 Chiaromonte

1 Colobraro

2 Fardella

3 Ferrandina

2 Filiano

2 Forenza (n.1 domiciliato in Veneto)

1 Francavilla in Sinni

2 Genzano di Lucania

1 Ginestra

3 Grassano

1 Irsina

2 Lagonegro

2 Latronico

9 Lauria

43 Lavello

6 Maratea (n.1 domiciliato a Lauria)

1 Maschito

106 Matera

32 Melfi (n.2 domiciliati a Barile)

1 Miglionico

1 Montemilone

2 Montescaglioso

1 Muro Lucano

2 Noepoli

1 Oppido Lucano (n.1 domiciliato in Emilia Romagna)

3 Palazzo San Gervasio (n.1 domiciliato in Piemonte)

2 Picerno

1 Pietrapertosa

2 Pignola

1 Pisticci

13 Policoro (n.1 domiciliato in Lazio)

49 Potenza (n.3 domiciliati: 1 a Filiano, 1 a Pignola, 1 a Valsinni)

3 Rapolla

3 Rapone

8 Rionero in Vulture

1 Rivello

5 Rotonda

4 Ruvo del Monte

1 San Chirico Nuovo

1 San Costantino Albanese

14 San Fele

5 San Giorgio Lucano

1 Satriano di Lucania (n.1 domiciliato a Potenza)

4 Scanzano Jonico (n.1 domiciliato a Policoro)

17 Senise

1 Terranova di Pollino

6 Trecchina

7 Tursi

2 Vaglio di Basilicata

7 Venosa

1 Vietri di Potenza

2 Viggiano (n.1 domiciliato a Terranova di Pollino)



Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata 17

1 Calabria (n.1 domiciliato a Policoro)

1 Campania (n.1 domiciliato a Maratea)

6 Lazio (n.1 domiciliato a Palazzo san Gervasio, n.3 domiciliati a Policoro, n.2 domiciliati a Senise)

2 Lombardia (n.1 domiciliato a Banzi, n.1 domiciliato a Valsinni)

2 Piemonte (n.1 domiciliato a Matera, n.1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Puglia (n.1 domiciliato a Lavello)

2 Toscana (n.2 domiciliati a Chiaromonte)

1 Trentino A.A. (n.1 domiciliato a Melfi)

1 Estonia (n.1 domiciliato a Viggianello)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione 18

1 Campania

5 Emilia Romagna

4 Lazio

3 Lombardia

4 Puglia

1 Veneto

GUARITI TOTALI 29

Guariti residenti in Regione Basilicata 29

4 Lauria

1 Marsicovetere

6 Matera

1 Muro Lucano

6 Pietragalla

1 Pisticci

1 Policoro

4 Potenza

1 San Mauro Forte

1 Scanzano Jonico

1 Stigliano

2 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI 3.248

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 3.197

DECEDUTI RESIDENTI 609

GUARITI RESIDENTI 29.931a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)