Coronavirus Basilicata: 2 positivi su 330 tamponi. Questo l’ultimo aggiornamento ufficiale

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 19 Agosto, sono stati processati 330 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19.

Di questi, 2 sono risultati positivi e riguardano persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata.

I lucani attualmente positivi restano 12 e si trovano tutti in isolamento domiciliare.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza è ricoverata 1 persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero, risultata negativa al secondo tampone di verifica e in attesa di formale comunicazione di dimissioni.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso:

– 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda);

– 374 guariti;

– 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata;

– 4 residenti in un Comune della Toscana in isolamento in Basilicata;

– 1 cittadino lucano residente in Lombardia e in isolamento in Basilicata;

– 1 persona di nazionalità estera ricoverata all’Ospedale ‘San Carlo’;

– 7 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata;

– 34 cittadini stranieri in isolamento in una struttura lucana dedicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 51.958 tamponi, di cui 51.343 risultati negativi.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)