Matera, nonnino in lacrime alla guardia medica! Leone: “Maltrattato da due medici. Mi impegnerò affinché questi soggetti abbiano la punizione più severa possibile”. I dettagli

“In merito allo spiacevole episodio successo alla guardia medica di Villalongo a Matera, dove un nonnino viene maltrattato da due medici che hanno probabilmente dimenticato la mission di tale professione, mi impegnerò affinché questi soggetti abbiano la punizione più severa possibile.

Chiedo anche l’intervento dell’Ordine dei Medici per stigmatizzare e punire questi comportamenti che niente hanno a che fare con la nostra deontologia”.

Questa la risposta dell’assessore regionale alla Salure, Rocco Leone, allo spiacevole accaduto che ha coinvolto un povero anziano di circa 90 anni.

L’uomo, infatti, rivoltosi alla guardia medica per chiedere una prescrizione, ha ottenuto soltanto l’insofferenza di un:

“Chiami il proprio medico per farsi prescrivere i farmaci, perché noi non possiamo fare i sostituti dei medici curanti”.

“Sono solo, come devo fare, ho 90 anni e vado in giro per le medicine” ha risposto il signore in lacrime, dopo aver comunicato l’impossibilità di procurarsi i farmaci diversamente in quanto il suo dottore si trovava fuori città.

La preghiera continuava, le rassicurazioni non arrivavano, e un freddo “Vada a denunciare all’Asl” ha fatto scattare la protesta di un cittadino che, in difesa del 90enne, aveva deciso di riprendere tutta la scena sin dall’inizio.

Solo a quel punto il paziente è stato fatto accomodare.

Ci auguriamo che le responsabilità di questa vicenda vengano efficacemente valutate, affinché chi la merita abbia giustiziaa

