Coronavirus, altri 20 migranti positivi nel materano: “Evitare che la Basilicata torni a vivere l’incubo”

Il commissario regionale della Lega Basilicata, sen. ROBERTO MARTI e l’Europarlamentare Massimo Casanova commentando la notizia di 20 migranti risultati positivi al virus oggi a Ferrandina (MT), in una nota, dichiarano:

“Migranti che fuggono dai centri di accoglienza e altri 20 risultati oggi positivi al Covid 19.

È quanto sta accadendo in Basilicata, segnatamente a Ferrandina, in provincia di Matera.

Parliamo di una Regione fortunatamente tra le meno colpite dal virus in pieno lockdown, che riuscì a diventare zona ‘free’ nel volgere di breve tempo, anche grazie alle misure immediate poste in essere dal Governo regionale di centrodestra e dal rispetto delle norme mostrato tenacemente ed orgogliosamente dai lucani.

Risultati vanificati in questi giorni dalle politiche folli e criminali del Governo nazionale, che da un lato ha prorogato l’emergenza e dall’altro ha aperto i confini all’ingresso di migliaia di immigrati, distribuendoli per territori: della serie, un nuovo focolaio ciascuno e la solidarietà nazionale è rispettata.

Roba da pazzi!

Il lucano Speranza, titolare della delega ministeriale alla Salute, batta un colpo per quanto sta accadendo nella sua terra per sua responsabilità e dei suoi colleghi!

La Lega sta profondendo ogni sforzo per evitare che la Basilicata torni a vivere l’incubo del virus ma servono azioni urgenti del Governo centrale”.

