Ferrandina: altri 10 migranti in fuga

Altri 10 migranti in fuga dall’hotel in cui sono stati accolti a Ferrandina.

Si aggiungono ai 13, minori compresi, fuggiti ieri.

I dieci sarebbero ancora in attesa di conoscere il risultato del doppio tampone di controllo richiesto dal Sindaco per confermare la negatività già accertata in Sicilia.

Secondo le ultime notizie, inoltre, altri sette di loro, inizialmente intenzionati a scappare, avrebbero desistito all’ultimo momento.

