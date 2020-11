Coronavirus a Stigliano e Salandra: nuovi positivi e scuole chiuse. I dettagli

Nuovi positivi al Coronavirus nel materano.

Dopo i casi registrati a Montalbano Jonico (MT) e Tricarico (MT), l’Amministrazione di Stigliano (MT) avvisa:

“Altri 5 casi positivi si sommano a quelli già noti.

Le belle notizie sono che due nostri concittadini, Mastronardi Vincenzo e la moglie Scavone Maria, si sono “negativizzati”, vale a dire che sono guariti e non più contagiosi, e anche un altro tampone ha dato esito negativo.

Per cui il totale dei POSITIVI è ora a 28.

Considerato che il numero dei contagi è in costante aumento anche nel nostro Comune, che si è in attesa di conoscere gli esiti di alcuni tamponi già eseguiti e l’alto numero dei tamponi richiesti a seguito della ricostruzione della catena dei contatti, ho ritenuto necessario, e in via prudenziale e cautelativa, emettere ordinanza che sospende le attività didattiche, pur non essendoci alcun caso positivo nelle scuole di Stigliano, circostanza quest’ultima che consente di adottare tale misura restrittiva, pena interruzione di pubblico servizio, come pubblico servizio è la mensa scolastica.

Alle 11:00, in forma assolutamente dimessa, verrà deposta una corona al monumento ai Caduti.

La celebrazione avverrà senza la consueta e importante presenza dei nostri ragazzi e bambini e questo ci rattrista non poco.

È un omaggio, un ricordo sentito e doveroso che il coronavirus non può impedirci di fare”.

Scuole chiuse anche a Salandra (MT).

Così il Sindaco, Giuseppe Soranno:

“Cari concittadini,

devo comunicarvi, purtroppo, che 4 concittadini sono risultati positivi al tampone per il rilevamento del contagio da Covid-19.

In via precauzionale, le attività didattiche del plesso di Salandra sono sospese fino a Lunedì 9 Novembre 2020, al fine di consentire le procedure di sanificazione previste.

La situazione è monitorata e sono in atto tutte le misure previste dal protocollo per il contenimento del contagio.

Vi invito ad evitare allarmismi, augurando una pronta guarigione ai nostri concittadini”.

