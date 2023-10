La Direzione Generale dell’azienda sanitaria locale di Matera rende noto che:

“per ovviare alla carenza di personale medico è in già in corso di svolgimento il concorso per la posizione di Direttore di struttura complessa di chirurgia nell’ospedale di Policoro, atteso che il precedente direttore andrà in pensione dal 1 novembre prossimo.

Pertanto non è in atto alcun ridimensionamento e non è prevista nessuna interruzione del servizio“.a

