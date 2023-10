A Grassano centinaia di ragazzi e ragazzi provenienti dall’intera Diocesi di Tricarico. L’iniziativa

In queste ore, a Grassano si sta tenendo la Festa del Ciao Diocesana.

Rivolgendosi alla comunità, il sindaco Filippo Luberto ha detto:

“Amiche, amici, con questa bellissima giornata di sole non possiamo che essere entusiasti di ospitare nella nostra Comunità centinaia di ragazzi e ragazzi, con genitori ed educatori, provenienti dall’intera Diocesi di Tricarico.

Ringraziamo il gruppo di Azione Cattolica diocesana per aver scelto Grassano, il vescovo Sua Eccellenza Mons. Caiazzo per aver celebrato la Santa Messa, don Alessio e tutta la macchina organizzativa locale, il mondo dell’associazionismo e del volontariato, le forze dell’ordine e le attività commerciali che hanno donato i pasti per tutti gli ospiti.

Una macchina organizzativa importante, che merita un plauso, fieri di essere sempre una grande Comunità”.

