Centro Geriatrico Matera: attivato lo Stato di agitazione del personale! La situazione

Oggi 20 Marzo 2024 alle ore 10 presso il Centro Geriatrico Matera i Segretari Fials Matera Giovanni Sciannarella e Marco Bigherati hanno incontrato i lavoratori per discutere e concordare le misure da mettere in atto considerata la nota ricevuta in data 12 Marzo 2024 con la quale i vertici del Centro Geriatrico Srl hanno comunicato la volontà di interrompere il servizio con l’intendimento di procedere alla messa in mobilità di tutti i rapporti di lavoro in essere, nonché alle dimissioni dei pazienti attualmente in carico alla struttura a far data dal 10 Aprile 2024.

Come fanno sapere in una nota:

“L’assemblea pertanto ha deciso di attivare lo Stato di agitazione del personale e di richiedere a tutte le parti interessate un incontro conciliativo al fine di evitare la chiusura del Centro.

Confidiamo nel buon senso di tutte le parti interessate affinché si possa concludere con la contrattualizzazione del Centro Geriatrico Srl un iter iniziato due anni fa con le manifestazioni organizzate dalla segreteria Fials Matera”.