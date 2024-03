A Policoro arte, cultura, teatro, sport, musica, spettacolo e promozione del territorio: al via alle proposte di eventi! I dettagli

Arte, cultura, teatro, sport, musica, spettacolo e promozione del territorio, via alle proposte di eventi che, rispettando alcuni criteri, potranno beneficiare, per la loro realizzazione, di un contributo finanziario previsto dall’Amministrazione Comunale di Policoro.

Si tratta di una importante pianificazione che prevede un’ampia copertura degli eventi, sia quelli estivi che natalizi.

Il Bando per le proposte che si intendono realizzare nei mesi di giugno/luglio/agosto/settembre chiuderà ufficialmente il 30 aprile prossimo mentre, per le manifestazioni natalizi, il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 15 novembre.

Le risorse saranno assegnate sulla base delle proposte e del budget a disposizione.

Nello specifico, i benefici concepibili previsti dall’Amministrazione, variano dal Patrocinio al contributo economico, dalla concessione gratuita di sale e strutture sportive fino alla concessione gratuita delle attrezzature comunali per la realizzazione dell’evento, escluse attrezzature meccaniche.

Richiesta di autorizzazioni, spese vive di acqua e luce, autorizzazione SCIA o predisposizione del Piano Sicurezza saranno tra le cose a carico dell’utente che presenterà la domanda.

Criteri di valutazione molto apprezzati saranno la costruzione di un piano di comunicazione e pubblicità dell’evento che vanno nell’ottica di quel Marketing territoriale tanto caro all’Amministrazione Comunale, attenta da sempre alla promozione delle peculiarità della nostra comunità attraverso eventi non fini a se stessi ma possibilmente inseriti in una grande strategia di valorizzazione del Metapontino.

Ha dichiarato il vice sindaco e Assessore al Turismo Massimiliano Padula:

“Questo avviso ogni anno si modifica cercando di intercettare le migliori proposte per la realizzazione di eventi nella nostra città che ogni anno migliorano sia come qualità e sia come strumenti di promozione territoriale”.