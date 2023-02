“Carlo Levi a Firenze”: in mostra le opere dipinte durante il confino ad Aliano. Ecco i dettagli

È dedicata all’intellettuale antifascista nato a Torino nel 1902 e morto a Roma nel 1975 la mostra Carlo Levi a Firenze.

Un anno di vita sotterranea, promossa da Città Metropolitana di Firenze con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze e Città di Torino, organizzata dalla Fondazione Giorgio Amendola in collaborazione con la Fondazione Carlo Levi, il centro Unesco e l’Associazione Mus.e che vedrà esposte 34 opere e disegni oltre a una riproduzione del celebre telero Lucania ’61, nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi dal 9 febbraio al 19 marzo 2023.

La mostra, curata dal professor Pino Mantovani su progetto della Fondazione Carlo Levi, è dedicata al soggiorno di Carlo Levi a Firenze (1941 – 1945), nel buio periodo degli anni di guerra e dell’occupazione nazista fino alla lotta di Liberazione, alla ripresa della vita pubblica democratica nella la città liberata dalla Resistenza sotto il governo autonomista.

In mostra a Palazzo Medici Riccardi le opere dipinte durante il confino ad Aliano (1935-1936, Tonino, Dietro Grassano, La Strega e il bambino, La figlia scarmigliata della Strega), antefatto sulla base del quale il romanzo ricostruirà il peso e il significato di quella esperienza che segnerà per il futuro la vita di Levi scrittore meridionalista, pittore e uomo politico.

Tutt’intorno una galleria di ritratti, la madre, le donne amate e gli amici; la compagna del tempo, Paola Levi Olivetti, amatissima e tante volte rievocata sulla tela, per la quale decise di trasferirsi a Firenze abbandonando l’ipotesi di un espatrio in America.

Poi Anna Maria Ichino, la partigiana generosa che lo accolse nel rifugio di Piazza Pitti 14 e che lo amò in modo disinteressato per una breve stagione.

Chiuso in questo nuovo “confino” fiorentino, Levi ritrae e intreccia rapporti con i grandi protagonisti del mondo intellettuale antifascista che si è concentrato a Firenze: Lo scultore Alfieri, il pittore Colacicchi, i letterati Montale, Bazlen e Cancogni, lo scrittore psichiatra Mario Tobino, e Leone Ginzburg che morirà nell’estate del ‘44 per mano nazifascista.

Sullo sfondo di questi anni tragici sta un mondo irredento, che il pittore evoca con un capretto scuoiato giacente su una livida spiaggia (La guerra partigiana), con i desolati paesaggi arrossati dai fuochi di guerra, con mucchi di cadaveri giacenti in un presentimento dell’Olocausto (Nudi. Il lager presentito).

Per la prima volta sono esposti in una mostra di Carlo Levi anche due dei tre quadri, provenienti da una collezione privata, da lui realizzati per il suo amico scrittore Giuseppe Brancale (Sant’Arcangelo, Pz, 1925 – Firenze, 1979) e il suo romanzo Echi nella valle (1973).

Qui Levi si autoritrae con una donna anziana prima della partenza dalla Lucania in cui era stato al confino.

Sullo stesso tema, ma con un titolo diverso, Levi avrebbe poi dipinto su tela L’addio dell’emigrante ora ospitato nella pinacoteca di Aliano.

“Carlo Levi intitolò un suo libro di viaggi “Il futuro ha un cuore antico”’.

Nota il Sindaco Dario Nardella:

“Ho ripensato a questa frase guardando i ritratti di Carlo Levi ospitati in Palazzo Medici Riccardi, simbolo di città resistente, luogo di riunione del Comitato di liberazione nazionale, ma al tempo stesso richiamo a quella geografia urbana e umana alla quale il pittore e scrittore si era legato profondamente.

Torino, Firenze e la Basilicata sono altri modi di pensare a lui e a quel cuore antico, fatto di volti, che ci richiamano a una storia che ci appartiene, alle radici profonde di quello che siamo perché non abbiamo dimenticato.

E c’è la bellezza dello stile di Levi che nel ritrarre evidenzia la sua simpatia per i volti disegnati come scorgendone linee interiori e attese (forse in questo imitato dal “suo” fotografo e compagno di viaggio Mario Carbone).

C’è una specularità tra la chiave narrativa di Levi e quella figurativa che nel ‘Cristo si è fermato ad Eboli’ mi pare pienamente espressa.

È interessante sottolineare a questo riguardo come la stesura del suo romanzo sia avvenuta a Firenze, nel momento più difficile e pericoloso di divisione nazionale e dell’occupazione nazista, tra Resistenza e Liberazione.

La mostra illumina volti, storie e rapporti, alcuni più noti, altri che col tempo vengono storicizzati e che sono caratterizzati dal contributo del Levi scrittore e pittore, come i quadri destinati alla copertina del romanzo di un amico scrittore lucano, vissuto a Firenze in stagioni diverse della sua vita”.

Per Letizia Perini, consigliera della Città Metropolitana delegata alla Cultura, quello di Levi in Palazzo Medici Riccardi

“è per molti versi un ritorno a casa, in uno dei luoghi principali deputati alla Ricostruzione dell’Italia post fascista. Possiamo immaginarlo Carlo Levi muoversi tra questi spazi che sono stati sede del Comitato di Liberazione nazionale e di un alto confronto politico, capaci di dialogare grazie alla loro arte con gli uomini e le donne di ogni tempo e certamente anche con lui in quella stagione che lo ha visto protagonista non silente della libertà ritrovata e della democrazia da far crescere e consolidare”.

Dichiara Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Toscana:

“È una grande emozione per me essere qui questa mattina per presentare la mostra dedicata a Carlo Levi a Firenze.

Io che sono Lucano è che lavoro quotidianamente a Firenze, abitando a Pisa, ho fatto della Toscana la mia terra, vedo in Carlo Levi e nel suo forte attaccamento culturale e artistico alla Basilicata un elemento in cui mi ritrovo fortemente.

È emozionante vedere l’opera Lucania 61 qui riprodotta, come sapete l’originale è custodito nella Sala Levi del Museo nazionale d’arte medievale e moderna di Matera, a Palazzo Lanfranchi. Un’opera che ha un valore artistico ma anche politico e morale, fu commissionata dal comitato per le celebrazioni del centenario dell’Unità d’Italia per rappresentare la Basilicata alla mostra, appunto Italia 61.

Quella mostra fu ospitata nel maggio del 61 a Torino, città di Carlo Levi. Lucania 61 e Cristo si è fermato a Eboli rappresentano il forte legame che Carlo Levi ebbe con la Basilicata e col Mezzogiorno.

Nel libro e poi nell’opera c’è tutta la Lucania, c’è tutta una regione, c’è una cultura.

Un paese intero vive in quest’opera, in quelle scene, in quei volti, in quei personaggi.

Le difficili condizioni del sud Italia che all’epoca era quasi dimenticato.

L’esperienza del confino ha talmente legato Carlo Levi alla Basilicata che poi ci ritornerà dopo la guerra.

Sono stati veramente pochi i mesi in cui Levi è stato in Basilicata eppure è come se parte della Lucania gli fosse entrata dentro, come se fosse diventata una sua passione.

E nel suo periodo fiorentino, 4 anni, prima metà degli anni 40, durante la guerra e poi durante il periodo di liberazione scrive il Cristo si è fermata a Eboli proprio a Firenze.

La Lucania è stata a terra che ha dato a Levi ispirazione, momenti di riflessione.

Dalla Lucania dice “mi pareva di essere staccato da ogni cosa, da ogni luogo remotissimo, da ogni determinazione, perduto fuori del tempo”.

Non a caso nel 1975, quando morì, a Roma, si è voluto far seppellire ad Agliano, nel cimitero in cui spesso la gente lo incontrava con il cavalletto e i colori, per quella che poi era la sua vera professione: il pittore.

A quella gente, ai lucani, aveva promesso di ritornare.

Sì, vi è ritornato più più volte dopo la guerra… ma vi è ritornato soprattutto per riposare per sempre”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)