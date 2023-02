Nel materano questa scuola in diretta su Caterpillar Radio 2! Ecco il bel progetto presentato

L’ Istituto Comprensivo di Miglionico in diretta su Caterpillar Radio 2 per il progetto realizzato nel plesso di Grottole “M’illumino di meno… già per San Valentino”.

Caterpillar è promotore del contest “M’illumino di meno”, volto a promuovere, ormai da diversi anni, il risparmio energetico e le iniziative sostenibili.

La scuola del materano ha colto dunque la sfida proponendo con la maestra Eleonora Centonze “M’illumino di meno… già per San Valentino”.

Scrive la maestra Centonze:

“Abbiamo realizzato un laboratorio di creazione di candele con l’apicoltore Rocco Filomeno”.

