Bradanica: chiuso al traffico questo tratto in direzione Matera! Ecco le modifiche alla circolazione

Da oggi 10 novembre sarà chiusa al traffico la rampa della Ss96 bis per immettersi sulla Bradanica in direzione Matera.

Come precisa il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea:

“La chiusura durerà fino al termine dei lavori per la realizzazione del nuovo svincolo (aprile 2022), opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini.

Per andare a Matera occorrerà proseguire lungo la Ss96 bis per un paio di chilometri e poi seguire le indicazioni per Matera e rimettersi sulla SS Bradanica.

Ci scusiamo per i disagi ma al termine dei lavori avremo un’opera attesa da quasi 20 anni e su cui ci siamo battuti con grande determinazione”.

I dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)