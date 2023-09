Bonus psicologo per studenti: da quando e come funziona

Oltre al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, il bonus psicologo è stato esteso e dedicato anche agli studenti universitari, ma in forme diverse rispetto al voucher.

Come riporta quifinanza: “Il Mur ha stanziato 40,5 milioni di euro per finanziare la misura rivolta agli iscritti degli Atenei italiani che non si tradurrà però in un aiuto economico, ma in una serie di pratiche e servizi per promuovere il benessere psicologico e contrastare fattori di rischio come le dipendenze.

Il bonus psicologo per universitari

La misura finanziata dal ministero dell’Università e della Ricerca prevede una serie di iniziative, a partire dall’inserimento tra i servizi di ogni Ateno anche quello di consulenza psicoterapeutica, volte al raggiungimento di diversi obiettivi:

Azioni di ricerca per comprendere il disagio psicologico ed emotivo, i relativi fattori di rischio e di protezione, incluso il contrasto alle dipendenze.

Identificazione di percorsi, pratiche e strumenti per contrastare i fattori di rischio e promuovere il benessere psicologico e sociale.

Creazione o potenziamento di strutture e strumenti innovativi per supportare i bisogni degli studenti.

Servizi di counseling per attività di ricerca sul disagio psicologico e sociale degli studenti.

Attività di informazione e orientamento per creare consapevolezza sul disagio psicologico ed emotivo.

Secondo quanto stabilito nel provvedimento del Mur, il fondo di 40,5 milioni di euro ha una durata di 12 mesi e per ogni iniziativa si prevedono costi ammissibili tra i 1,5 milioni e i 2,5 milioni di euro.

Per partecipare alle risorse messe in campo le Università interessate avranno un mese per inviare una domanda al ministero, a partire dalle 12 del 26 settembre e fino alla stessa ora del 27 ottobre.

Gli Atenei potranno attivare servizi di consulenza e supporto piscologico per gli studenti subito dopo questa data.

Potranno presentare richiesta di contributi anche le 145 Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica), diffuse in tutta Italia, come le Accademie di belle arti o conservatori riconosciuti dal Miur (sono 82 statali e 63 non statali).

Il contributo destinato ai progetti ritenuti idonei sarà corrispondente all’intero importo dei costi ammessi e verrà erogato in soluzione unica.

Come previsto dal decreto del Mur, ogni iniziativa dovrà iniziare entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria, il che significa che il finanziamento non può essere utilizzato per attività già in corso al momento della pubblicazione.

Il bonus psicologo

In attesa dell’avvio dei servizi di supporto psicologico per gli studenti universitari, sabato 16 settembre sono scaduti gli ultimi termini del bonus psicologo per il 2022, prolungato per gli psicoterapeuti delle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna (come avevamo spiegato qui, indicando gli ultimi giorni per presentare le fatture).

Il contributo è stato prorogato nel 2023 con un finanziamento di 5 milioni di euro e l’innalzamento del tetto massimo di rimborso spese da 600 a 1.500 euro (qui abbiamo parlato dell’aumento dell’importo del bonus psicologo, a chi spetta e come ottenerlo nel 2023).

Nel rapporto annuale dell’Inps, emerge che le domande complessive sono state lo scorso anno 395 mila, per un ammontare di 25 milioni di euro di voucher erogati per il sostegno alle sessioni di psicoterapia”.a

