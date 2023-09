Trofeo Coni Basilicata: “Nova Siri vedrà la partecipazione di circa 10 mila persone tra atleti, tecnici e famiglie”. Ecco il programma delle gare

Si terrà dal 21 al 23 settembre il Trofeo Coni Basilicata – Costa Jonica.

Nova Siri assumerà una posizione baricentrica per lo svolgimento delle attività sportive.

Così il Sindaco di Nova Siri, Eugenio Lucio Stigliano:

“Si aggiunge un tassello importante teso alla destagionalizzazione dell’offerta turistico – ricettiva della comunità.

Le strutture presenti sul territorio si sono dimostrate all’altezza per ospitare un evento sportivo nazionale di straordinaria importanza.

Un’occasione importante per il nostro territorio, in particolare per la mia comunità.

Lo sport è vita, oltre che inclusione!

La manifestazione rappresenta un momento di notevole crescita sia culturale che educativa per i giovani, considerato il fatto che la fascia d’età degli atleti coinvolti è quella compresa tra i 10 e 14 anni.

Ringrazio il Coni regionale per aver scelto le nostre strutture pubbliche e private che rispettano la qualità dei servizi tesi allo svolgimento delle gare sportive.

Nova Siri vedrà la partecipazione di circa 10 mila persone tra atleti, tecnici e famiglie (queste ultime accompagneranno i giovani), considerata la presenza di numerosi villaggi turistici che avranno la possibilità di allungare l’offerta ricettiva oltre la stagione balneare”.

Ricordiamo che le precedenti edizioni si sono tenute a Valdichiana Senese, Rimini, Senigallia, Caserta, per fare qualche esempio, nel sud Italia a Crotone e Caserta.

Conclude il Sindaco Stigliano:

“Questa manifestazione risulta importante anche dal punto di vista di una ricaduta in termini economici e di marketing territoriale, Nova Siri assume una posizione baricentrica rispetto alle attività che si terranno anche in altri comuni della costa jonica lucana, siamo pronti ad accogliere i partecipanti sia in termini di servizi che umani“.

Di seguito il programma delle gare che si disputeranno a Nova Siri:

Scuola Media Luigi Settembrini – Pugilato giovanile;

Palaliceo presso Liceo Classico e Artistico Pitagora – Tiro a segno;

Sira Resort – Kickboxing e Muay Thai;

Giardini D’Oriente Villaggio e Castroboleto Village – Indoor;

Palaliceo presso Liceo Classico e Artistico Pitagora – combinata;

Castroboleto Village – Vela;

Giardini D’Oriente Villaggio – Tag Rugby e Triathlon;

Sira Resort – Inline Freestyle;

Castroboleto Village – ciclismo;

Lido Maraja 2.0 – beach bocce.

