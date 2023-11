Bernalda: la sala consiliare e l’auditorium comunale intitolati a questi due grandissimi sindaci del passato. I dettagli

“3267 giorni vissuti indossando la fascia tricolore.

Mai potevo aspettarmi nella vita un onore simile: servire la mia comunità più a lungo di quanto fatto da tutti i sindaci della storia di Bernalda“.

Queste le parole del Sindaco, Domenico Raffaele Tataranno, che aggiunge:

“Sono diventato uomo con questa fascia addosso (e nel frattempo ho anche imparato a vestirla dal verso giusto…)

Festeggeremo questo traguardo intitolando la sala consiliare e l’auditorium comunale a due grandissimi sindaci del passato, probabilmente i più amati in assoluto, Mimì Pizzolla e Franco Pizzolla.

L’appuntamento è per domani pomeriggio, in sala consiliare, intorno alle 17:30.

Sarà un modo per onorare il nostro passato.

Sarà anche un modo per onorare in senso generale il ruolo del sindaco di una comunità, posizione tra le più ambite e tra le più complicate individuate dalla nostra Costituzione.

Un grazie di cuore a tutti voi, cari concittadini, per la fiducia e per l’affetto dedicati a me in questi anni.

Fino all’ultimo secondo disponibile cercherò di ricambiarli con tutte le mie forze”.