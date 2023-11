In Basilicata un confronto con l’assessore dell’Emilia Romagna Felicori, già direttore della Reggia di Caserta: fu soprannominato ‘il rivoluzionario’. I dettagli

“Ringrazio per la disponibilità manifestata, nell’incontro avvenuto qualche giorno fa, l’assessore alla ‘Cultura e paesaggio’ dell’Emilia Romagna, Mauro Felicori, già direttore della Reggia di Caserta.

Lavoreremo in sinergia per consolidare una collaborazione e per preparare le progettualità utili a valorizzare il patrimonio culturale con la Città di Matera, la Fondazione Matera Basilicata 2019 e la Regione Basilicata”.

Lo annuncia Luca Braia, consigliere regionale e capogruppo di Italia Viva – Renew Europe, che aggiunge_

“Nei prossimi mesi, infatti, animeremo un confronto qui in Basilicata proprio con l’assessore Mauro Felicori, dal 2020 alla Cultura nella Giunta Bonaccini, che molti ricorderanno nel ruolo di Direttore generale della Reggia di Caserta quando fu soprannominato ‘il rivoluzionario’ per il modello di gestione che ha portato a oltre un milione di visitatori all’anno.

La nostra regione ha forse piccoli numeri ma possiede, al contempo, delle grandi potenzialità.

Abbiamo bisogno di costruire ponti, alleanze e di generare contaminazioni con altre regioni italiane su tutti i temi legati allo sviluppo, a partire dalla cultura strettamente connessa al settore del turismo e dell’industria creativa.

La Basilicata ha luoghi straordinari, non solo i Sassi di Matera, ma anche le nostre aree interne, i laghi del Vulture, Maratea, i parchi regionali e nazionali, il Metapontino con la storia legata alla Magna Grecia e tantissimi altri.

Scenari suggestivi ed unici come location e fonte di ispirazione per produzioni artistiche nazionali e internazionali, vale per tutte le arti musica, danza, teatro, cinema e spettacolo in generale, che possono promuovere in maniera nuova e originale questo stesso patrimonio ancora troppo poco conosciuto e con un grandissimo potenziale da esprimere, a vantaggio del nostro turismo e della nostra economia”.