Bernalda, al via la riqualificazione di Piazza Del Popolo. I dettagli delle operazioni

“È iniziata la riqualificazione di Piazza Del Popolo“.

Questo l’annuncio del Comune di Bernalda, che continua:

“Il parere tecnico di uno Studio di Agronomi Forestali ha evidenziato la necessità, dopo averne verificato lo stato di salute, di abbattere:

14 alberi in Piazza Del Popolo,

6 alberi in Via Anacreonte.

Al termine delle operazioni di taglio é stata programmata un’attività di:

cippatura delle radici;

adeguata preparazione del terreno;

ripiantumazione con alberi adulti con radici fittonanti.

Le operazioni, iniziate in data 3 Marzo 2025, stanno procedendo spedite e sono state organizzate in modo tale da assicurare attività in totale sicurezza.

Come sempre un ringraziamento particolare va agli uffici e a tutti coloro che hanno reso possibile questa riqualificazione”.

Ecco la foto del progetto.