A San Mauro Forte arriva il Carnevale ecologico! Ecco quando ammirare il corteo

“Un Carnevale “ecologico” e all’insegna della sobrietà.

Un po’ come lo era in passato, quando le risorse scarseggiavano e ci si arrangiava come si poteva pur di festeggiarlo.

Perché il Carnevale rappresentava un appuntamento importante nel calendario delle ricorrenze annuali”.

Da questo assunto è voluta ripartire la Società operaia di Mutuo Soccorso di San Mauro Forte, presieduta da Rocco Piliero.

Per l’edizione 2025 e a conclusione delle celebrazioni del 140esimo anniversario di fondazione lo storico sodalizio non ha voluto far mancare il proprio impegno comunitario, supportando l’organizzazione dei festeggiamenti che culmineranno il martedì Grasso col funerale dello stesso Carnevale.

Gli organizzatori fanno sapere:

“Quest’anno, grazie alla sinergica collaborazione con le associazioni “Rosa Gravinese” e “Carovanart” (che ha realizzato, nel laboratorio del “Palazzo della cultura”, delle maschere di cartapesta), nel corteo di chiusura “sfilerà” anche un corpulento manufatto di “arte povera”, a metà fra la figura del tradizionale giullare di corte e quella più carnascialesca di Bacco per sensibilizzare sul delicato tema del consumo di alcol.

Consumo aumentato esponenzialmente ovunque, insieme a quello di altre sostanze, dopo gli anni della pandemia, soprattutto fra i giovani, come dichiarato dalla Società italiana di psichiatria.

Il pupazzo, altro circa 3 metri, è stato realizzato con solo cartone e materiale di riciclo da Giuseppe Colangelo, non nuovo in tali riproduzioni.

Già nel lontano 1988, infatti, ne realizzò un altro, simile a quello di quest’anno e con la stessa tecnica.

Stavolta, però, il fantoccio non sarà solo ma accompagnato anche da una riproduzione ridotta dell’imponente torre medioevale, monumento simbolo di San Mauro Forte.

Alla loro realizzazione ha contribuito, per la parte pittorica, anche il giovane Vincenzo Mega, studente sammaurese del Liceo artistico “Carlo Levi” di Matera”.

L’appuntamento, dunque, è per Martedì 4 Marzo a partire dalle ore 16:00.

Il corteo muoverà da piazza Caduti per la Patria per concludersi in via Roma, dopo aver attraversato, in un tripudio di suoni e colori, il centro abitato insieme al gruppo mascherato dell’Azione Cattolica, già uscito Domenica.

Ecco il carro che sfilerà per le strade di San Mauro Forte.