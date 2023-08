Basilicata: turisti spaventati e bloccati in questa zona! Ecco cosa è successo

Nella serata di ieri 11 Agosto, il Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata è stato allertato da una coppia di turisti bloccata sulla via ferrata al Cristo Redentore.

Alcuni tecnici del Servizio Regionale ed un Istruttore Nazionale SNaFor (Scuola Nazionale Forra), già sul posto, sono prontamente intervenuti.

Dopo aver raggiunto i turisti, solo spaventati e bloccati per la paura di dover continuare da soli, li hanno tranquillizzati, hanno fornito loro delle lampade frontali e li hanno guidati verso una via di fuga della via ferrata.

