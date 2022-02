Basilicata: studenti lucani conquistano il podio in questo Concorso Nazionale! Complimenti

La classe IV (quarta) A del Liceo classico “Isabella Morra” di Senise (PZ), facente parte dell’ISIS “L. Sinisgalli” di Senise, guidato dalla Dirigente scolastica Rosa Schettini, è risultata tra i vincitori della 3ª edizione del Concorso Nazionale “Il Risorgimento italiano nella memoria”, promosso dall’Endas-Emilia Romagna, in collaborazione con il Museo Civico del Risorgimento di Bologna, con l’Associazione Mazziniana Italiana e con il Comitato di Ravenna dell’Istituto per la Storia del Risorgimento.

Sotto la guida del docente referente, Francesco Bellusci, docente di filosofia e storia presso lo stesso liceo, i ventidue studenti della classe, con i suoi rappresentanti Melissa La Becca e Porzia Totaro, hanno candidato un saggio dedicato al grande poeta romantico e patriota lucano dell’Ottocento Nicola Sole, con il titolo: Nicola Sole: cantore del Risorgimento lucano. A duecento anni dalla nascita (1821-2021).

La giuria presieduta da Alessandra Casanova, responsabile del Concorso, ha ritenuto di dover premiare il lavoro degli studenti lucani per la qualità e l’originalità.

Ai premiati verrà consegnato un attestato nominativo, unitamente ad alcune copie del libro stampato che conterrà tutti i lavori premiati, per le diverse sezioni del concorso, e al docente referente sarà consegnata una medaglia.

Con la partecipazione al concorso, gli studenti del Liceo di Senise hanno voluto rendere omaggio al loro illustre concittadino, in occasione del bicentenario della nascita, e portare all’attenzione nazionale il contributo che, con il suo impegno letterario e politico, Nicola Sole ha dato al Risorgimento meridionale e alla formazione di una opinione pubblica e identità “nazionale”.

Il saggio ripercorre i momenti significativi della vita e dell’opera di Sole e mette in luce le radici giobertiane della visione estetica e politica del poeta lucano, evidenziando come egli, ispirandosi a Berchet, Foscolo, Leopardi, aspirasse a essere parte integrante di quella “patria delle lettere” che anticipava e catalizzava le aspirazioni alla “patria politica” in gestazione.

Con lo stimolo di iniziative pregevoli come quella del concorso nazionale “Il Risorgimento italiano nelle memoria”, giunta alla terza edizione, la scuola diventa così anche centro di promozione della cultura e della coscienza civica dei giovani.

La cerimonia della premiazione avverrà online, per ragioni legate all’emergenza sanitaria, in data che sarà a breve comunicata dall’Endas-Emilia Romagna e prevederà la partecipazione di tutti i vincitori del concorso.

