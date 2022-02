Matera: uno spazio comunale gratuito per i giovani! Ecco i dettagli

Da oggi è online l’avviso “HUBOUT SPAZIO AI GIOVANI!” per offrire gli spazi di Piazza Matteotti a Matera a giovani under 35 per attività laboratoriali, di innovazione sociale.

Tra i soggetti beneficiari, enti pubblici, scuole, università, enti del terzo settore, soggetti privati purché non utilizzino lo spazio a scopi privatistici o di lucro, gruppi informali di giovani under 35 in specifiche attività previste, come da avviso:

dalla nascita e sviluppo di imprese giovanili (con particolare attenzione all’occupazione femminile e di giovani neet), in settori chiave (turismo, cultura, creatività, welfare, artigianato, ecc.);

allo sviluppo delle competenze imprenditoriali e trasversali utili allo sviluppo di impresa;

alla internazionalizzazione delle competenze dei giovani, al design thinking, allo sviluppo di competenze educative innovative.

Per il primo anno, gli spazi saranno offerti in modo gratuito, con regole indicate nel vademecum da oggi online. (vademecum e domanda spazi qui https://www.huboutmatera.it/).

Il Sindaco, Domenico Bennardi, dichiara:

“È la prima volta che il Comune di Matera avvia un’iniziativa di questo tipo e che apre uno spazio comunale ai giovani incentivandone la partecipazione.

Si tratta di un esperimento, che se avrà esiti positivi come crediamo, potrà costituire un modello per gestire in futuro anche altri spazi comunali in un’ottica di condivisione, coworking e collaborazione tra amministrazione comunale e comunità soprattutto nel favorire le giovani generazioni.

Un ringraziamento all’assessorato alle politiche sociali, all’ufficio scuole del Comune di Matera, al settore politiche sociali e ai partner volontari del progetto (Basilicata creativa, Generazione Lucana e Materahub)”.

