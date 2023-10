Basilicata: purtroppo ritrovato senza vita l’uomo scomparso

Trovato nella zona di Mezzaluna Salice, non lontano dal centro abitato di San Severino Lucano, il corpo di Lucio Petronio, il 70enne originario di Lecce di cui si erano perse le tracce venerdì sera, mentre era impegnato in un’escursione, tra Serra Crispo e il santuario della Madonna del Pollino, in compagnia del figlio.

Come spiega rainews “era stato proprio quest’ultimo a lanciare l’allarme una volta tornato a valle, non vedendolo rientrare.

Sabato era stato ritrovato il cellulare dello scomparso, in una zona ricadente nel territorio di Terranova di Pollino.

Sul posto sono stati impegnati nelle ricerche gli uomini del Soccorso Alpino, i Carabinieri, i Carabinieri Forestali e i Vigili del fuoco.

Padre e figlio pare fossero escursionisti esperti”.a

