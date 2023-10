Rapolla: un successo la sagra del Parco Urbano delle Cantine con 50000 presenze e tanti eventi della tradizione! I dettagli

Si è conclusa l’intensa due giorni di “Parco Urbano delle Cantine di Rapolla”.

Andrebbe coniato un nuovo aggettivo per celebrarne il successo.

Tanti sono i risultati raggiunti.

Prima di tutto in termini di presenze da parte dei vicini abitanti dei paesi del Vulture e delle regioni limitrofe.

Si registra infatti la visita di circa 50 mila persone che si sono riversate nel weekend tra i vicoli del centro storico e delle caratteristiche cantine, che sono sempre di più un attrattore “enogastronomico” e paesaggistico in grado di conquistare tutte le variegate fasce d’età degli ospiti sopraggiunti.

Un altro risultato è di sicuro il coinvolgimento che organizzatori e cittadini Rapollesi sono in grado di esprimere con i visitatori, che nei due giorni di festa sono accolti come chi “fa parte della comunità” e non come un semplice avventore.

Di successo sono stati tutti gli eventi di natura culturale e folcloristica proposti all’interno della festa, momenti aggregativi riconducibili alla storia e alle tradizioni di una realtà, quella Rapollese, in grado di esprimere tutta la sua passione ed energia positiva veicolata da persone che guardano alla tradizione, alle origini ma che si proiettano al futuro.

Pienamente soddisfatta Rapolla ringrazia e vi da appuntamento all’anno prossimo per la 20’ edizione di Parco Urbano delle Cantine, nel frattempo seguite i social dell’evento.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)