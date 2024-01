Basilicata: “oggi passo fondamentale per gestire in modo più efficiente dighe e bacini idrici”. I dettagli

Si è riunito questa mattina, presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, il tavolo tecnico per l’istituzione di una cabina di regia avente l’obiettivo di ottimizzare l’azione di programmazione e realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture idriche.

Questa iniziativa, promossa dall’assessore Dina Sileo, mira ad attuare un approccio integrato e sostenibile nell’efficientamento e nel potenziamento del patrimonio delle infrastrutture.

Nel corso dell’incontro è stata condotta una valutazione dello stato degli interventi infrastrutturali in corso, anche con l’obiettivo di individuare quelli ulteriormente necessari a migliorare il sistema di raccolta e distribuzione dell’acqua, aumentandone la resilienza.

Sono state discusse le questioni tecniche inerenti:

lo sfangamento delle dighe,

il potenziamento del sistema di monitoraggio idropluviometrico dei bacini idrografici sottesi alle dighe, anche nell’ottica di incrementare le capacità di laminazione.

Si è discusso, altresì, delle attività dell’Osservatorio Risorse Idriche, quale organo dell’Autorità di Bacino istituito ai sensi del Decreto Legge 39/2023 e deputato ad affrontare le crisi idriche.

Durante la riunione, inoltre, è emersa la necessità di istituire tavoli di lavoro interdipartimentali, in collaborazione con gli enti competenti, per trattare tutte le tematiche discusse, compreso l’uso dell’acqua in agricoltura.

-Dichiara l’assessore Sileo:

“Questo incontro rappresenta un passo fondamentale verso un futuro in cui le infrastrutture idriche siano gestite in maniera più efficiente ed ecologicamente sostenibile.

A seguito di una approfondita analisi, infatti, si sono evidenziati specifici interventi infrastrutturali che necessitano di essere finanziati.

A tal proposito, affinché si accelerino le istruttorie per i finanziamenti, mi farò promotrice dell’istituzione di un tavolo unico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Al tavolo convocato dall’assessore Sileo erano presenti il dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Liliana Santoro, il segretario generale dell’Autorità di Bacino Vera Corbelli, il commissario del Consorzio di Bonifica Giuseppe Musacchio, il direttore generale dell’EIPLI Vito Colucci.