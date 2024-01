Matera: un incontro per sostenere gli importanti progetti dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. I dettagli

Anche la Sezione Provinciale AISM di Matera partecipa alla Settimana Nazionale dei Lasciti AISM, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato e con il sostegno della Federazione Nazionale Pensionati Cisl, con un incontro informativo che si terrà il 25 Gennaio 2024 alle ore 16.30 in Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura via Lucana, 82 Matera.

All’incontro interverranno Claudio Piacenza commissario pro tempore AISM Matera e il notaio Nicola Grassano.

Durante l’evento, il pubblico potrà approfondire tematiche delicate legate alle successioni testamentarie e alle polizze a vita e ai lasciti solidali, che costituiscono un importante strumento per realizzare progetti significativi di AISM e della sua Fondazione, FISM.

Ha dichiarato Claudio Piacenza, Commissario pro tempore della Sezione Provinciale AISM di Matera:

“Sostenere con una disposizione testamentaria l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione significa dare un futuro alla ricerca scientifica per trovare la causa della SM e la cura definitiva e garantire oggi una buona qualità di vita».

Successivamente, il 30 gennaio 2024 alle ore 17:00, si terrà un evento online di informazione e di sensibilizzazione sul tema.

L’incontro in modalità virtuale, al quale sono invitati tutti i cittadini che potranno iscriversi tramite il link aism.it/eventolasciti, sarà moderato dalla giornalista e conduttrice televisiva Francesca Romana Elisei.

Il calendario degli incontri e le informazioni sulla Settimana Nazionale AISM dei Lasciti Testamentari 2024 sono disponibili al numero verde 800-094464 e sul sito dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla www.aism.it/lasciti.

Sempre al numero verde dedicato si potrà anche richiedere gratuitamente la guida ai lasciti testamentari realizzata da AISM in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato.

Uno sguardo in materia di diritto che, con un linguaggio semplice e chiaro, aiuta a districarsi in una materia tanto complessa, come quella delle successioni, aiutando le persone interessate a fare scelte consapevoli.

La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante.

Nel nostro Paese si registra una nuova diagnosi ogni 3 ore.

La diagnosi avviene per lo più tra i giovani sotto i 40 anni e le donne.

Il 10% della popolazione colpita non ha ancora compiuto 18 anni.

La SM in età pediatrica si manifesta in un momento di piena crescita delle funzioni cerebrali, potendo portare all’insorgenza di problemi cognitivi e di disabilità fisica.

Negli ultimi anni la ricerca ha fatto importanti passi avanti per rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita delle circa 137mila persone con SM in Italia, alle quali ogni anno si aggiungono 3.600 nuove diagnosi.

Ma la cura definitiva non è stata ancora trovata.

Ecco la locandina dell’evento.