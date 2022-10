Basilicata, Meloni Premier: “Per le donne un importante cambio di passo”. I dettagli

“Con Giorgia Meloni cambia il linguaggio sulle donne in politica. Inevitabili quanto emozionanti i diversi passaggi, nel giorno della fiducia in Parlamento al Governo Meloni, sul tema delle donne e il rilievo di essere la prima donna a guidare un esecutivo in Italia”.

Lo afferma Ivana Smaldini, candidata dei meloniani alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale della Basilicata alle ultime elezioni e responsabile regionale del dipartimento organizzazione di FdI. che prosegue:

“Lo stesso Presidente del Consiglio afferma nei primi passaggi del suo discorso: ‘Tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle oggi, non può non esserci anche quello di essere la prima donna a capo del governo in questa Nazione.

Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto, mi ritrovo inevitabilmente a pensare alla responsabilità che ho di fronte alle tante donne che in questo momento affrontano difficoltà grandi e ingiuste per affermare il proprio talento o il diritto di vedere apprezzati i loro sacrifici quotidiani’.

Il medesimo concetto è stato ripreso anche dell’on. Giovanni Donzelli, che nel suo intervento di dichiarazione al voto ha dichiarato: ‘Giorgia Meloni seduta a capo del governo italiano è un grande messaggio per la nostra Nazione.

Non importa nascere in una famiglia “buona”, o essere raccomandate: con la capacità, la determinazione, la voglia di studiare e l’onestà anche le donne possono arrivare ovunque’.

Ciò che accomuna le varie dichiarazioni è il cambiamento di passo, già a partire dal linguaggio rivolto alle donne.

È un linguaggio che mette le donne al centro e che le rende protagoniste, un linguaggio inorgoglisce e allo stesso tempo riempie di ottimismo e speranza.

Un linguaggio che si contrappone a quello, ad oggi, utilizzato e che vedeva le donne relegate alle note “quote rosa”.

Oggi, invece, come ben ribadisce il Presidente Meloni lei è l’emblema della donna che al massimo rappresenta la quota del merito, dell’impegno e della coerenza.

E’ possibile raggiungere importanti obiettivi, contando sulle proprie forze.

Siamo consapevoli che a livello territoriale non sarà semplice stravolgere questa mentalità ma Giorgia Meloni ha comunque tracciato – a prescindere dal partito e dell’orientamento – un prezioso percorso per tutte noi”.

