Matera: premiate Desiré e Giada, alunne di Marconia vincitrici di questo concorso! Complimenti

“Qualità, costanza e amore per il proprio percorso di studi che, me lo auguro, diventerà molto presto il proprio lavoro”.

Con queste parole il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha premiato ieri sera, a Matera, Desiré De Pascalis e Giada Stabile, alunne della 5° C Enogastronomia dell’Ipseoa di Marconia per il primo posto nel concorso associato al World Pasta Day, l’evento pensato da Luigi Diotaiuti, chef di origini lucane e grande ambasciatore della Basilicata non solo in Italia, ma in tutto il mondo:

“A Desirè e Giada l’augurio che questo successo possa essere l’inizio di un futuro brillante nel settore per il quale si stanno formando.

A Diotaiuti un grazie sincero per una manifestazione che ha riunito esperti del settore e fornito alle nostre scuole l’occasione per confrontarsi e crescere.

La Provincia di Matera guarda alle nuove generazioni e all’ambito del food con vivo interesse: perseguiamo l’obiettivo di formare i cittadini del futuro anche per rilanciare l’economia lucana”.

