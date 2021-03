Basilicata: lavoratore perde la vita su questa strada! Traffico deviato

Anas comunica che si è verificato un incidente con esito mortale nel cantiere in cui sono in corso i lavori per la costruzione della variante all’abitato del Comune di Brienza in provincia di Potenza, in adiacenza del km 29,800, della Strada Statale 95 “Di Brienza”.

Secondo le prime ricostruzioni, un escavatore della ditta affidataria dei lavori, nel corso di una manovra sulla nuova scarpata della variante, è caduto sulla sottostante Statale, causando il decesso del conduttore del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine.

Sono in corso le indagini e gli accertamenti sull’accaduto.

Al momento la SS 95 "di Brienza" è chiusa al traffico dal Km 27,644 al Km.30,000 e sulla SS 95 Var dal km 15,788 al km 7,900 – Sv. Satriano di Lucania – il traffico veicolare è deviato su SP 13 Isca – Pantanelle.

