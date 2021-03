Matera: più assistenza per i nostri amici a 4 zampe grazie al servizio attivato dall’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari! I dettagli

L’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Matera ha attivato e promosso un servizio di Reperibilità dei Professionisti per gli animali di proprietà nei giorni prefestivi e festivi presso i diversi ambulatori presenti in città.

Suggerisce la Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari, Dott.ssa Filomena Montemurro:

“Si è colmato così un piccolo vuoto nella rete generale dei servizi pubblici cittadini.

L’iniziativa della reperibilità, ha avuto vita grazie all’adesione di 7 Medici Veterinari titolari di strutture ambulatoriali.

L’attività pur nella sua innovativa rilevanza in situ, può considerarsi un punto d’avvio per la risposta di una città che nel corso degli ultimi anni ha assunto un ruolo rilevante in campo turistico.

Sono sempre più, infatti, i turisti con animali a seguito che animano la nostra città nei diversi periodi dell’anno e questo può essere un servizio che l’Ordine con i suoi iscritti e la città, per la sua accoglienza e bellezza, può offrire loro.

Inoltre si profilano, nell’immediato futuro, altre attività che possano favorire la conoscenza del mondo veterinario in tutti i suoi ambiti.”

Reperibilità Ambulatori

Il servizio prevede la reperibilità di un Medico Veterinario:

nei giorni prefestivi dalle 15:00 alle 20:00;

nei festivi e Festa Patronale della città di Matera dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Questa prima fase sperimentale della durata di sei mesi, prevede un coinvolgimento di ben 7 strutture veterinarie presenti sul territorio cittadino.

Calendario Reperibilità Aprile 2021

Il progetto riguarda i piccoli animali da compagnia, di proprietà e le tariffe sono a carico degli utenti.

Aggiunge la Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari:

“La reperibilità veterinaria è stata propiziata dalla convergenza dei Medici Veterinari della nostra città che hanno accettato di buon grado il progetto che, si spera, possa dare un ulteriore spinta al rapporto con le diverse Istituzioni coinvolte nel Benessere animale”.

L’Ordine evidenzia il particolare valore sociale dell’iniziativa anche per la tutela degli animali i cui proprietari sono spesso persone sole che si giovano di quelli che non possono ormai considerarsi solo animali da compagnia ma veri compagni di vita.

Il calendario della reperibilità veterinaria verrà inviato alle principali Istituzioni e Organi di Polizia e strutture ricettive (alberghi, B&B) per darne ampia diffusione ai cittadini, oltre che essere presente sul sito dell’Ordine: www.veterinarimatera.it

Nei prossimi giorni una delegazione dell’Ordine incontrerà le autorità cittadine per illustrare il progetto e confrontarsi con altre tematiche riguardanti il settore dei Medici Veterinari.a

