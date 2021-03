Matera, orari di attivazione ZTL nei rioni Sassi: ecco la nuova ordinanza

La Polizia Locale di Matera ha pubblicato l’ordinanza per la proroga dell’orario di attivazione ZTL nei rioni Sassi (Varchi via D’Addozio e via Buozzi).

Ecco l’ordinanza dirigenziale integrale:

Premesso che:

– con Deliberazione di G.C. n. 472 del 22/11/2010, sono state istituite ai sensi del D. lgs n. 285/1992 le zone a traffico limitato (ZTL) e le aree pedonali urbane (APU) nella città di Matera;

– con Deliberazione di G.C. n. 251 del 27/06/2013, è stata disciplinata la mobilità del Centro Storico e dei Rioni Sassi ed è stato approvato il disciplinare per la concessione di speciali autorizzazioni di transito nelle aree pedonali e zone a traffico limitato;

– con Deliberazione di G.C. n. 152 del 05/05/2016, sono state rimodulate le zone a traffico limitato e le aree pedonali urbane nel centro storico e nei Rioni Sassi;

Viste:

– l’ordinanza dirigenziale n. 133 del 18.04.2019 con cui sono state apportate modifiche all’orario di attivazione della ZTL Rioni Sassi;

– le ordinanze dirigenziali nn. 330 del 27/09/2019, 653/2020 del 29/10/2020 e 272/2021 del 29/01/2021, con le quali sono state apportate modifiche all’orario di attivazione dei varchi elettronici per l’accesso alla zona a traffico limitato nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo;

Considerato che alla luce degli ulteriori provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, risultano vigenti limitazioni agli spostamenti sul territorio, tali da rendere compatibile la presenza di flussi veicolari all’interno dei Rioni Sassi nelle ore pomeridiane-serali;

Ritenuto pertanto di prorogare fino al 30 Aprile 2021 la validità e l’efficacia della disciplina oraria di attivazione dei varchi della ZTL Sassi (Varchi D’Addozio e B. Buozzi), introdotta dall’ordinanza dirigenziale n. 272/2021, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, di prorogare fino al 30 Aprile 2021 gli orari di attivazione dei varchi della ZTL Sassi (Varchi D’Addozio e B. Buozzi), come segue:

Dal Lunedì alla Domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Restano invariate le disposizioni imposte con le precedenti ordinanze inerenti la disciplina nelle ZTL, salvo le N° PAP-02183-2021 parti contrastanti con la presente ordinanza.

Si attesta che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio on-line dal 30/03/2021 al 14/04/2021

Qualora vi fossero situazioni di emergenza, si provvederà alla disciplina del traffico, anche in deroga alle disposizioni vigenti, mediante gli organi di Polizia preposti.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

A norma dell’art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Ten. Giacomo Patierno – Funzionario P.O. Responsabile dell’Ufficio Traffico del Settore Polizia Locale.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose o persone che potrebbero derivare dall’inosservanza del presente atto.

DISPONE

il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante i normali mezzi di informazione.

che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo pec, a cura del Comando di Polizia Locale, ai sottoelencati

Enti/Interessati:

1. Questura di Matera;

2. Prefettura di Matera;

3. Comando Provinciale Carabinieri Matera;

4. Guardia di Finanza Matera;

5. Comando Vigili del Fuoco Matera;

6. A.T.I. Miccolis-Caronte;

7. COSP Tecnoservice;

8. Servizio di emergenza 118″.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)