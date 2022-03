Basilicata: ennesimo incidente su questa strada! Le foto

L’ennesimo incidente si è consumato poco fa sulla Potenza-Melfi.

Nel tratto tra Rapolla e Melfi (in direzione di quest’ultima) due auto si sono scontrate.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Il punto in questione è a ridosso dei rami che purtroppo affacciano in strada, appesantiti dalle ultime nevicate abbattutesi in zona ma in procinto di essere totalmente potati.

Forti i rallentamenti, si circola su una sola corsia.

Sul posto il tempestivo intervento dei Carabinieri.

