Basilicata: dopo il tragico incidente di Rossella, Bardi accoglie la proposta di Maglione: “garantisco la totale copertura economica dell’operazione”! Ecco i dettagli

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, scrive al sindaco di Melfi per discutere della tragica vicenda che ha colpito in questi giorni l’intera comunità melfitana.

Ecco quanto sottolineato:

“Caro Sindaco Maglione,

mi ha profondamente colpito l’incidente che ha tolto la vita a una giovane donna lucana, Rossella Mastromartino, che lascia due bambini piccoli.

Si tratta di una vicenda intollerabile e che obbliga i vertici istituzionali a un intervento immediato, date le antiche negligenze della burocrazia e dell’organo competente.

Mi permetta di unirmi al dolore che tutta la comunità di Melfi sta vivendo in questi giorni e che si fonde a una rabbia più che giustificata.

Come già comunicato per le vie brevi, accolgo con grande favore la Sua proposta e come Ente Regione garantisco la totale copertura economica dell’operazione provvisoria che Lei ha indicato.

È una prima risposta che dobbiamo dare alla famiglia di Rossella, agli operai tutti e alla comunità melfitana.

Si tratta ovviamente di un’iniziativa meritoria ma non risolutiva: come già concordato con S. E. il Prefetto di Potenza, nei prossimi giorni terremo un tavolo ad hoc su quanto accaduto, affinché si avvii la risoluzione definitiva e strutturale del problema, con il mio fermissimo proposito di sollecitare l’organismo preposto, nel caso di specie il Commissario Liquidatore Asi, in tale direzione.

Le porgo i miei più cordiali saluti,

Il Presidente

Vito Bardi”.

