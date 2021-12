Studenti del materano imparano l’importanza di un gesto che può cambiare la vita! Ecco l’iniziativa

Si è conclusa ottimamente la giornata di formazione e informazione, promossa dalla Fidas di Irsina e dalla presidente Raffaella Langone, con i ragazzi del liceo “Carlo Levi” di Irsina.

Il progetto dal titolo “La donazione un gesto per la vita” dà l’opportunità di avvicinare i giovani alla donazione e alla solidarietà.

Il sistema formativo gioca un ruolo centrale per guidare con serenità il nuovo donatore all’importanza consapevole del gesto del dono del sangue.

Ha spiegato Rossella Centrone:

“La Fidas Basilicata punta sulla reale opportunità di parlare ai più giovani e di essere presente nel loro cammino formativo per appassionare e avvicinare ragazzi e ragazze a temi importanti quali il volontariato, la solidarietà e l’importanza di tale gesto.

Il progetto della formazione regionale mira ad ampliare e a sensibilizzare i giovani alla donazione.

La Fidas regionale, attraverso un programma di appuntamenti curato da esperti volontari, garantirà un servizio che vuole essere di supporto alle sezioni per meglio affiancarle e supportarle nella campagna di informazione sulla donazione del sangue.

Come responsabile regionale della formazione Fidas Basilicata mi preme fare un doveroso e sentito ringraziamento a Lella Langone, presidente della sezione Fidas Irsina, per il costante entusiasmo e lavoro che svolge insieme al suo direttivo e a tutti i volontari”.

Ha commentato Raffaella Langone:

“Coinvolgere i giovani di ogni fascia d’età e spiegare loro l’importanza del gesto della donazione è il primo passo da compiere per costruire una società più solidale e attenta ai bisogni della collettività. L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha rivoluzionato un po’ tutto, compreso il mondo del volontariato, ma noi non ci siamo mai fermati per questo crediamo nella necessità di informare e avvicinare, attraverso la scuola, i ragazzi al dono”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)