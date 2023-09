Basilicata: Deborah, Lara e Mariangela pronte a rappresentare la nostra regione a Miss Universe Italy! In bocca al lupo

Deborah Capece 17 anni di Tito Scalo, Lara D’Angiolillo 23 anni di Vallo della Lucania e Mariangela Vulcano 20 anni di Castelnuovo Cilento sono le tre finaliste che rappresenteranno la Regione Basilicata alle Finali Nazionali di Miss Universe Italy 2023, il prestigioso concorso di Bellezza giunto alla 72esima edizione.

La Finalissima Regionale che si è tenuta in piazza Sedile nel centro storico di Brienza, ai piedi del meraviglioso Castello Caracciolo è stata organizzata dalla Lino’s Production di Lino Miraldi, esclusivista del Concorso per la Regione Basilicata, col Patrocinio del Comune di Brienza e la collaborazione della Pro Loco di Brienza Città d’Arte ha attirato, sin dal pomeriggio, centinaia di persone nel bellissimo borgo lucano.

La serata è stata magistralmente condotta dalla brava Attrice lucana Claudia Torchia (Miss Universe Italy 2020) che presto vedremo in TV su Rai 1 nella serie televisiva Don Matteo recitare al fianco di Raoul Bova e dalla bellissima Modella potentina Manuela Matera (Miss Italia Basilicata 2014).

Dopo una coreografia con le bandiere di vari Paesi del mondo dove, al centro campeggiava la bandiera della Pace e dopo l’esecuzione dell’inno di Mameli, l’Organizzatore ha voluto anche dedicare un minuto alla memoria del cantautore, recentemente scomparso, Toto Cutugno facendo cantare a tutta la piazza la canzone ” l’Italiano “.

La gara è partita con le concorrenti che hanno dapprima sfilato in coloratissimi costumi da bagno, poi con fantastici abiti da sposa ed infine in scintillanti abiti eleganti.

Le finaliste regionali hanno avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare dalla qualificata giuria presieduta dal Sindaco di Brienza Antonio Giancristiano e che vedeva nel ruolo di Vicepresidente la giornalista Carmen De Rosa e che comprendeva personalità del mondo accademico ed imprenditoriale con una intervista.

Protagonisti dell’evento anche i bravi cantanti Inay, Kristinne Pastore, MadLoco, Ludovica Lombardi e Maria Carmela Calicchio che si sono alternati sul palco durante lo spettacolo.

Le Miss sono state esaltate dalle acconciature del Team “New Look” di Angela Quagliano.

Dichiara il Responsabile regionale Lino Miraldi:

“E’ stata una serata meravigliosa, condita da una bella cornice di pubblico queste manifestazioni hanno come principale obiettivo quello di attrarre nuovi turismi e nuovi turisti nei luoghi che vistiamo.

Ringrazio tutti per la calorosa accoglienza che ci hanno riservato e ringrazio coloro che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione”.

Le tre finaliste della Basilicata parteciperanno ora alla fase nazionale del concorso che si svolgerà a Canosa in Puglia dal 2 al 8 ottobre per eleggere la rappresentante italiana che poi volerà alle Finali Mondiali in El Salvador dove il 18 novembre verrà eletta Miss Universe 2023.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)