Montescaglioso, l’Anpas realizza il suo progetto: per la comunità un carrello polifunzionale per il rischio idrogeologico e idraulico! Le foto

Dopo tanti sforzi e sacrifici l’Anpas Montescaglioso ha visto realizzare un suo progetto messo in cantiere nel 2021, ora Montescaglioso ha disposizione un carrello polifunzionale per il rischio idrogeologico e idraulico:

“Il carrello ha nel suo interno come attrezzatura una motopompa da 1600 lt/min una da 1000 lt/min e una da 600 lt/min, inoltre ha 2 pompe elettriche sommerse da 350 lt/min e una da 200 lt/min, un generatore di corrente da 8,5 kw, una torre fari per l’illuminazione notturna, 2 motoseghe, un compressore ,una scala telescopica di 5 mt, inoltre tutti gli accessori che servono per l’aspirazione delle acque in caso di emergenza.

Queste attrezzature sono state acquistate con il contributo del 75% finanziato dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e per il 25% con fondi dell’associazione Anpas Montescaglioso con un importo pari a 17.080,00 totale.

Il progetto fu presentato nel 2021 in quota locale e per questo è doveroso ringraziare il sindaco Vincenzo Zito per averci avallato il progetto, il comitato regionale Anpas Basilicata ed Anpas Nazionale.

Si precisa che queste attrezzature sono a disposizione di tutta la comunità e che in caso di emergenza potranno essere utilizzati oltre i confini locali e regionali per raggiungere i territori nazionali qualora ce ne fosse bisogno.

Per noi è la prima volta che ci viene finanziato qualcosa e per questo siamo ancora più soddisfatti per queste attrezzature che abbiamo acquistato mettendoci molto anche del nostro capitale, siamo convinti che quando un’associazione investe in attrezzature utili alle comunità non sbaglia mai.

Speriamo che non ce ne sia mai bisogno, ma qualora servissero abbiamo la certezza che ci sono”.

Queste alcune foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)