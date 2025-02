Basilicata, criticità in Sanità: ecco alcune proposte operative per un servizio più efficiente ai cittadini

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato di Vincenzo Tortorelli , Segretario Generale UIL Basilicata; Antonio Guglielmi, segretario regionale UilFpl; Giuseppe Verrastro, segreteria regionale UilFpl:

“La relazione per l’Assessore alla Salute Latronico ieri in Consiglio Regionale rappresenta “un conto della spesa” con scarse indicazioni su cosa fare per migliorare i servizi ai cittadini e il lavoro degli operatori.

Manca innanzitutto ogni riferimento all’aggiornamento del Servizio Sanitario Regionale (SSR) che per la Uil è un impegno prioritario e si ripropone il problema del metodo di confronto con i sindacati.

Piuttosto c’è la conferma della nostra indicazione centrale: razionalizzare le risorse e garantire una gestione efficiente, per ridurre sprechi e migliorare il servizio sanitario in modo omogeneo su tutto il territorio regionale.

Le principali criticità riguardano l’aumento sproporzionato di alcune voci di spesa, come la farmaceutica ospedaliera, che non sempre corrisponde a un reale miglioramento del servizio.

Le disuguaglianze territoriali spingono molte persone a migrare verso regioni con sistemi sanitari più sviluppati, aggravando il divario tra nord e sud.

È necessario riequilibrare il finanziamento regionale utilizzando criteri standardizzati e garantire incentivi economici per attrarre professionisti della salute nelle aree meno servite.

Inoltre, andrebbero rafforzate le strutture sanitarie locali per ridurre la necessità di emigrazione sanitaria.

La carenza di personale rappresenta un ulteriore limite alla capacità del SSN di rispondere alle esigenze della popolazione.

È fondamentale stabilizzare i contratti precari e promuovere nuove assunzioni, specialmente nei settori più critici.

Le risorse del PNRR potrebbero finanziare programmi di formazione mirati e percorsi di specializzazione per colmare le lacune.

Per affrontare le criticità emerse nella relazione, ecco alcune proposte operative che la Regione Basilicata potrebbe adottare:

Contenimento della Spesa Farmaceutica

Rafforzare il controllo sulla prescrizione dei farmaci, coinvolgendo attivamente i medici di base e gli specialisti nella razionalizzazione della spesa.

Centralizzare gli acquisti tramite gare uniche regionali per ottenere economie di scala.

Incentivare l’uso di farmaci equivalenti e biosimilari, riducendo la dipendenza da farmaci a brevetto scaduto più costosi.

Aumentare il monitoraggio della distribuzione diretta ospedaliera, con verifiche trimestrali sui consumi e sulle giacenze di magazzino.

Riduzione della Mobilità Passiva

Investire in servizi di alta specializzazione nei settori più critici (ortopedia, traumatologia, neuro-riabilitazione), per evitare la fuga dei pazienti.

Migliorare la qualità delle cure nelle strutture locali, riducendo le liste d’attesa con un piano straordinario di assunzioni per specialisti.

Creare incentivi economici per i medici specialisti che operano in Basilicata, per attrarre professionisti qualificati e colmare le carenze di organico.

Estendere gli accordi interregionali, non solo con la Puglia, ma anche con altre regioni limitrofe per gestire meglio il flusso dei pazienti.

Efficientamento del Servizio 118

Razionalizzare la rete di continuità assistenziale, riducendo le postazioni inutilizzate e concentrando le risorse dove servono di più.

Stabilizzare i contratti del personale medico del 118, per rendere più attrattivo il servizio e ridurre le difficoltà nel reperire personale.

Potenziamento delle ambulanze con infermieri specialisti, creando un modello di emergenza territoriale simile a quello di altre regioni con carenza di medici.

Completare la copertura dell’elisoccorso h24, attivando servizi nelle aree più isolate per ridurre i tempi di intervento.

Digitalizzazione e Sanità Territoriale

Accelerare il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), rendendolo realmente interoperabile con MMG e specialisti per ridurre la duplicazione degli esami.

Attivare un sistema di telemedicina efficace, soprattutto nelle zone rurali, per ridurre i trasferimenti inutili e migliorare il monitoraggio dei pazienti cronici.

Sviluppare piattaforme di prenotazione online più efficienti, per ridurre i tempi d’attesa e ottimizzare le agende dei medici.

Contenimento del Costo del Personale

Riorganizzare le assegnazioni di personale tra ospedali e territorio, evitando sprechi e sovrapposizioni di ruoli.

Stabilizzare il personale precario, ma solo nelle aree di reale necessità, evitando di creare esuberi in settori già coperti.

Utilizzare incentivi mirati per i medici specialisti, soprattutto per coprire le carenze in reparti strategici (emergenza-urgenza, anestesia, ortopedia).

Miglioramento della Prevenzione

Estendere i programmi di screening oncologici anche a nuove fasce di popolazione e a patologie ad alta incidenza.

Potenziare le campagne vaccinali, con un maggiore coinvolgimento delle farmacie e dei medici di base.

Avviare programmi di educazione alla salute nelle scuole, per ridurre i fattori di rischio legati a stili di vita scorretti.

Finanziamenti e Sostenibilità Economica

Ridurre la dipendenza dalle royalties petrolifere, pianificando investimenti strutturali che non necessitino di coperture straordinarie.

Sfruttare al meglio i fondi PNRR e comunitari, presentando progetti mirati alla riduzione della mobilità passiva e all’efficienza delle strutture sanitarie.

Coinvolgere il settore privato in una logica di integrazione con il pubblico, regolamentando in modo chiaro il ruolo delle strutture convenzionate.

Quanto all’ASP di Potenza è in una situazione finanziaria critica, con problemi di spesa farmaceutica, mobilità passiva e carenze nel 118.

L’ASP gestisce il sistema di emergenza-urgenza 118, che soffre una grave carenza di medici: solo 36 medici in servizio su un fabbisogno di 110.

Squilibrio tra medici di continuità assistenziale e personale d’emergenza, con 429 medici di guardia medica che generano una spesa molto alta (26 milioni annui), senza un adeguato ritorno in termini di efficienza.

Questi i problemi principali:

Liste d’attesa e inefficienza dei servizi territoriali;

Tempi lunghi per visite specialistiche e diagnostica;

Scarsa integrazione tra ospedale e territorio, con mancanza di servizi di prossimità che spingono i cittadini a rivolgersi al privato o fuori regione.

Gli interventi e investimenti in corso sono:

Riorganizzazione del 118 e personale;

Nuovo piano assunzioni 2025-2027, con l’obiettivo di:

– Incrementare il numero di medici dell’emergenza.

– Riorganizzare la continuità assistenziale, riducendo i costi e razionalizzando le postazioni.

– Investimenti in strutture e digitalizzazione

Nuovi fondi per ammodernare il parco ambulanze e migliorare le centrali operative;

Telemedicina e sanità digitale: avvio di progetti per integrare meglio il territorio con l’ospedale e ridurre la pressione sui pronto soccorso;

Sono stati avviati alcuni investimenti importanti, ma serve un piano di riorganizzazione più deciso, che punti a:

– Rafforzamento dei servizi territoriali

– Potenziamento della medicina di prossimità con l’apertura di nuove Case della Comunità e Ospedali di Comunità.

– Uso efficace della telemedicina, soprattutto per monitorare i pazienti cronici e ridurre gli accessi in ospedale.

Queste misure potrebbero aiutare la Regione Basilicata a migliorare la gestione del sistema sanitario, riducendo le perdite e garantendo un servizio più efficiente ai cittadini”.