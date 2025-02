Matera: evacuata questa Scuola! Vigili del fuoco sul posto

Dopo una verifica di staticità, a Matera è stata disposta la chiusura in via precauzionale della scuola “Isabella Morra”, sita in via Dante.

Avvertiti stamattina degli scricchiolii, come fa sapere rainews è stata inoltrata la richiesta di verifica ai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto.

Convocati poi anche tecnici di Comune e Provincia.

Sgomberato immediatamente l’edificio, che resterà chiuso anche domani.

Le verifiche sulla staticità sono ancora in corso, ha spiegato il presidente della provincia Mancini.