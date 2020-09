Basilicata, contributi per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa: “un’abitazione dignitosa e adeguata è un diritto per i cittadini”

L’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, esprime soddisfazione per l’approvazione in Consiglio regionale della proposta di legge, primo firmatario il consigliere Vizziello (Fratelli d’Italia), che concede contributi per abbattere i tassi di interesse e offrire garanzia sui mutui per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa.

Ha commentato Rosa:

“Un altro obiettivo importante raggiunto da questa maggioranza a favore delle famiglie lucane.

Ad essere agevolate saranno le giovani coppie, i genitori soli con figli minori a carico, le famiglie con almeno tre figli.

Veniamo così incontro ai nuclei familiari più deboli e ai giovani che vogliono mettere su famiglia ma non hanno le risorse necessarie per comprare o riparare casa.

Poter disporre di un’abitazione dignitosa e adeguata è un diritto per i cittadini.

Un diritto che la Regione Basilicata riconosce e intende tutelare, soprattutto in un momento così difficile come questo, in cui l’economia rallenta e il reddito di molte famiglie sta subendo enormi contraccolpi”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)