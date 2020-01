Basilicata, carceri: “situazione di crescente disagio sia per chi è dietro le sbarre sia per chi ci lavora”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato ufficiale del Sen. Arnaldo Lomuti (Capogruppo M5S della

Commissione Giustizia Senato):

“La Basilicata è l’unica regione in Italia insieme alla Liguria, che non ha Istituito una legge per il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Sollecito un impegno da parte della Regione Basilicata a dotarsi di questa figura.

Solo quest’anno, nelle carceri Lucane si sono contati vari tentativi di suicidio da parte dei detenuti, ultimo qualche mese fa a Melfi con il decesso di un internato: esiste una situazione di crescente disagio sia per chi è dietro le sbarre a scontare una condanna, sia per chi ci lavora, dagli agenti agli educatori.

L’Istituzione del Garante Regionale, potrebbe contribuire ad offrire più tutela ed ascolto dei diritti delle persone detenute, consentendo agli internati la facoltà di ‘rivolgere istanze o reclami orali o scritti ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti'”.