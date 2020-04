Basilicata, bonus 600 euro: avviate le procedure di pagamento. I dettagli

Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo:

“Oggi inizia il pagamento del bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori.

È un segnale importante e concreto che diamo a chi oggi, a causa dell’emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà.

Circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda riceveranno l’indennizzo sul proprio conto corrente nella giornata di Mercoledì 15 ed entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche.

Sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto come Ministero del Lavoro per avviare, insieme all’INPS, al Mef e alla Banca d’Italia il pagamento dei benefici in tempi rapidi rispetto ai normali standard e ringrazio l’Istituto per lo straordinario sforzo compiuto.

Oggi più che mai, il Governo è vicino ai cittadini”.

Il Presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, dichiara:

“Uno sforzo enorme da parte dell’Istituto e dei lavoratori che durante il weekend pasquale hanno lavorato al fine di sostenere il paese in questa fase difficile e pagare le indennità nei tempi prefissati, tempi fortemente compressi rispetto alle prestazioni ordinarie.

A questi lavoratori va tutta la mia gratitudine”.

Il 15 Aprile saranno in pagamento indennità per oltre 1.800.000 lavoratori, l’11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli.

L’Inps precisa che:

“Un sms o una email dell’Istituto comunicherà agli interessati l’accredito della somma sul conto corrente bancario o l’ufficio postale indicati all’atto della domanda”.

