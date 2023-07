Basilicata: azzarda un sorpasso, investe un motociclista e scappa!

Giovedì scorso 20 luglio, tra le ore 21:30 e 21:40 sul cavalcavia che collega Viale dell’Unicef a Via Vaccaro a Potenza, secondo la segnalazione di alcuni cittadini, pare che un automobile abbia azzardato un sorpasso ad un motociclista che lo precedeva non accorgendosi di un’altra automobile che proveniva in senso opposto.

Per evitare quest’ultima l’automobile in questione pare che abbia tamponato la moto causando la caduta del relativo motociclista.

L’automobile, a detta dei presenti, sembra essere poi scappata in direzione Via Vaccaro.

Altri passanti si sono fermati per prestare i primi soccorsi sia al motociclista caduto che ad uno dei due occupanti dell’auto che proveniva in senso opposto, costretta ad una brusca frenata.

Sono state allertate subito le forze dell’ordine ed il 118, arrivate poi sul posto.

La Polizia locale sta indagando per intercettare l'auto colpevole dell'incidente, mantenendo per ora il riserbo sull'identità di tutte le persone coinvolte e invitando chiunque abbia elementi utili a contattarla.

