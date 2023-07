Policoro: oltre 400000 euro per riqualificare le aree sportive di questa scuola! I dettagli

Partono i lavori per la Riqualificazione delle aree sportive all’aperto dell’I.I.S. Pitagora di Policoro.

Ancora un altro atto positivo per il territorio, ancora un altro traguardo per Policoro.

Con determina della Provincia di Matera di giugno 2023 è stato definitivamente approvato e reso esecutivo il Progetto Unificato denominato “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole – Riqualificazione di aree sportive all’aperto che insistono nell’area di pertinenza dell’I.I.S. Pitagora di Policoro (MT)” dell’importo complessivo di €. 462.000,00.

Si tratta di un’importante somma figlia di una non semplice battaglia competitiva per ottenere i fondi PNRR messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, ci informa Gianluca Modarelli, Consigliere Provinciale di Forza Italia e co-responsabile di tale proposta progettuale, ma anche di un’altra importante vittoria che consentirà di far partire a brevissimo lavori utili alla riqualificazione delle aree sportive dell’ I.I.S. di Policoro e poter far godere ai nostri ragazzi di ulteriori e migliori servizi.a

