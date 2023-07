Va a fuoco l’auto: purtroppo un 59enne materano non ce l’ha fatta

Sarebbe di un 59enne materano con disabilità il corpo senza vita ritrovato carbonizzato all’interno di un’auto andata a fuoco, nella notte tra il 23 e il 24 luglio, nel parcheggio del centro commerciale Mongolfiera in zona Santa Caterina a Bari.

Come spiega il corriere “le operazioni di individuazione dell’identità del cadavere non sono state semplici per i pochi elementi a disposizione dei poliziotti che, tuttavia, hanno ricostruito il puzzle risalendo al nome della vittima.

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo di indagine sull’accaduto, pur non riconoscendo alcuna notizia di reato.

Si escluderebbe, infatti, l’ipotesi dell’omicidio o del suicidio.

Più probabile che si sia trattato di una sfortunata fatalità.

L’auto andata a fuoco, infatti, è un veicolo elettrico con motore a scoppio, sul quale erano state effettuate alcune modifiche per consentirne una maggiore autonomia.

Si ipotizza che l’incendio dell’auto sia stato dovuto ad un malfunzionamento delle componenti elettriche.

Ulteriori accertamenti sul cadavere saranno effettuati nei prossimi giorni che serviranno a cristallizzare quanto ormai ricostruito dalla polizia.

Stando a quanto si apprende, l’automobile era stata sottoposta ad alcuni controlli da parte degli agenti ma non erano state riscontrate irregolarità”.a

