Basilicata: “anche la Radio Francese parla del gas gratis a tutti i Lucani”. I dettagli

“Ho avuto modo di raccontare alla radio di stato francese, Radio France, la strategia regionale per la transizione energetica.

Da una parte il gas gratis a tutti i lucani, con le prime bollette che stanno arrivando che confermano la bontà del lavoro fatto da questa Amministrazione, dall’altra il bando per i non metanizzati, che è stato in realtà esteso dall’ultima seduta di consiglio regionale, una misura strutturale che abbiamo messo in piedi in pochi mesi e che realizzerà l’autosufficienza delle famiglie lucane nei prossimi anni, con un beneficio dalla durata pluridecennale.

L’attenzione mediatica internazionale per le nostre misure in campo energetico dimostrano la capacità e la tempistica della Giunta Bardi nel rispondere a un momento di crisi senza precedenti e anche il “cambiamento” che abbiamo realizzato rispetto al passato. Siamo finalmente riusciti a dare ai lucani dei benefici tangibili provenienti dalle attività estrattive”.

Lo afferma in una nota l’assessore all’ambiente ed energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.a

