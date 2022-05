Basilicata al primo posto in Italia per l’export alimentare: “Risultato eccezionale in un momento drammatico”. Le parole di Bardi

Ottime notizie per il settore Food made in Basilicata.

Secondo uno studio elaborato e pubblicato da Confartigianato Imprese, infatti, la regione Basilicata risulta nettamente al primo posto in Italia, con un +62 per cento, nella graduatoria nazionale relativa alla dinamica 2019 (pre pandemia) – 2021 dell’export alimentare per regione.

Le imprese alimentari artigiane lucane sono circa 650 (400 in provincia di Potenza e 250 in quella di Matera), oltre a quelle del settore commerciale iscritte all’Albo artigianato che si occupano di vendita diretta pari a un altro migliaio di unità.

Il presidente della Regione, Vito Bardi, dichiara:

“Si tratta di un risultato straordinario per l’economia e lo sviluppo del nostro territorio che è al centro del piano strategico regionale.

Investire su chi produce in Basilicata è il centro dell’azione amministrativa di questa giunta.

Il Governo regionale è convinto che la Basilicata abbia ancora ampi margini di potenziamento della rete delle imprese micro, piccole e artigianali del settore alimentare, da collegare sempre più alle filiere qualitative delle produzioni agricole e zootecniche di cui è ricco il territorio lucano.

I dati che emergono dallo studio di Confartigianato rendono però merito soprattutto agli imprenditori lucani, che hanno ottenuto un risultato eccezionale in un momento drammatico, in piena pandemia, e si accingono ora ad affrontare le ripercussioni della guerra in Ucraina, del relativo approvvigionamento dei prodotti agricoli e del forte aumento dei costi energetici.

Saremo vicini agli imprenditori agricoli (e non solo) della Basilicata – come ha già più volte sottolineato anche l’assessore all’agricoltura – perché si tratta di un settore che può offrire moltissime opportunità di crescita per le imprese e di occupazione per i nostri giovani, ma è anche un baluardo a difesa del territorio e dell’identità lucana.

Sono fiero e ringrazio tutti i produttori lucani“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)