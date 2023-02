Atto vandalico sull’auto di Ferrara, assessore alla mobilità urbana del Comune di Matera: “atto ignobile oltre che un grave affronto”! Ecco cosa è successo

Ignoti hanno commesso un atto vandalico sull’auto dell’assessore alla mobilità urbana del Comune di Matera, Michelangelo Ferrara, nei confronti del quale il sindaco Domenico Bennardi ha espresso ”solidarietà” e ”condanna dal gesto”.

Ecco quanto si apprende da Ansa:

“L’episodio si è verificato nel parcheggio interno del Municipio, dove era parcheggiata l’auto dell’amministratore, che è stata rigata lungo la fiancata.

Ferrara ha denunciato alla Polizia Municipale quanto accaduto.

Ha commentato Ferrara:

‘Sono sorpreso anche perchè non ho avuto screzi, né problemi con alcuno e ho sempre dato massima disponibilità all’ascolto di tutti.

È un atto ignobile, ma continuerò a lavorare come sempre’.

Il sindaco Bennardi ha auspicato che si possa giungere alla individuazione dei responsabili.

Bennardi ha aggiunto:

‘È un gesto vile che costituisce, a prescindere dalle intenzioni degli autori, un grave affronto all’istituzione e all’assessore che la rappresenta.

Per questo, mi auguro che le indagini portino a indentificare e punire l’autore, affinché azioni di inciviltà come questa non si ripetano più.

Serve la coesione di tutti noi e la collaborazione con le forze dell’ordine, anche per salvaguardare la cultura della tolleranza e del dialogo, respingendo qualunque tentazione di trasformare la dialettica politica in atti violenti'”.

