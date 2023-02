Policoro e Bernalda aderiscono alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico. Ecco l’iniziativa in programma

Dopo il Museo nazionale di Matera anche il Comune di Policoro aderisce alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico, spegnendo simbolicamente l’illuminazione di Piazza Eraclea dalle ore 18:30 alle 19:00 e tendo spenta per tutta la notte l’illuminazione della Casa Comunale.

Lo annuncia l’Amministrazione che precisa:

“M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022, il Parlamento italiano ha istituto la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili riconosciuta dalla Repubblica.

Negli anni Rai Radio2 con Caterpillar ha proposto numerose azioni condivise: piantare alberi, scegliere la mobilità dolce, spegnere le luci, organizzare cene anti-spreco a lume di candela.

In questo modo M’illumino di Meno ha promosso e raccontato in radio la crescita di una grande comunità energetica, composta da associazioni, scuole, università, persone che producono energia sostenibile in molti modi diversi: chi pedalando verso il lavoro, chi installando pannelli fotovoltaici, chi coltivando l’orto.

La Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili è la festa di questa grande comunità energetica: M’illumino di Meno fa comunità.

Come sempre anticipatrice di stili di vita sostenibili in via di diffusione, l’edizione 2023 mapperà il fenomeno crescente delle Comunità Energetiche Rinnovabili: ovvero quelle alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative.

L’appello è quindi aperto a comuni, fondazioni, privati cittadini e aziende che intendono sviluppare reti di questo tipo: aderite a M’illumino di Meno!”.

Anche il Comune di Bernalda:

“conferma la propria adesione a questa giornata di sensibilizzazione per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

Ognuno di noi puo’ compiere azioni, piccole e grandi per salvare il Pianeta: scegliere la bici anziché l’auto, passare alle rinnovabili, piantare alberi, spegnere le luci non necessarie, eliminare lo spreco.

Piccoli gesti, condivisi, che se ripetuti quotidianamente generano un cambiamento necessario e non più rinviabile per la tutela dell’ambiente”.

